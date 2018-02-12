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В шаге от глобального противостояния. Лукашенко провел заседание Совбеза
13.02.2018 18:07 — Новости Политики | БДГ
Мир находится в шаге от возникновения глобального противостояния с самыми непредсказуемыми последствиями.
Об этом заявил Александр Лукашенко на заседании по вопросам безопасности 13 февраля, сообщает
На заседании Совета безопасности Республики Беларусь глава государства затронул вопросы союзничества с Россией, военной безопасности Беларуси, наведении порядка в армии, ситуации в Украине.
Президент отметил, что «в целом за прошедший год не удалось погасить ни один из существующих вооруженных конфликтов». Кроме того, в мире появились новые очаги напряженности.
Лукашенко подчеркнул, что в Восточно-Европейском регионе происходит милитаризация, наращивается военный потенциал соседних стран. Таким образом, география и масштабы столкновений интересов центров силы приводит к постоянному росту нестабильности.
Президент с тревогой отозвался о ситуации в Украине и подчеркнул, что Беларусь обеспечивает «условия для проведения регулярных заседаний трехсторонней контактной группы». В 2017 году состоялось почти тридцать таких встреч.
В то же время механизмы поддержания международной безопасности практически не работают. В этих условиях особое значение приобретают союзнические отношения Беларуси. В прошедшем году страна председательствовала в Организации Договора о коллективной безопасности.
Лукашенко отметил, что за последние несколько лет была проделана существенная работа по поддержанию белорусских соединений и воинских частей в боеготовом состоянии. В армию поставляются новейшие разработки отечественного и мирового военпрома, организуется интенсивная боевая подготовка.
Он предупредил Министра обороны, что все, что есть в армии, начиная от стрелкового оружия, бронетехники и заканчивая летательными аппаратами и ракетами, должно быть в идеальном состоянии. «Вы должны быть настоящими хозяевами и беречь это имущество. Это сегодня недешево стоит», - отметил глава государства.
Президент поручил навести порядок в армии, высказался об авторитете милиции, обеспечении правопорядка и защиты людей, затронул вопросы строительства БелАЭС.
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Мир находится в шаге от возникновения глобального противостояния с самыми непредсказуемыми последствиями.
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