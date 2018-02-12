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В шаге от глобального противостояния. Лукашенко провел заседание Совбеза

13.02.2018 18:07 — Новости Политики | БДГ  
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Мир находится в шаге от возникновения глобального противостояния с самыми непредсказуемыми последствиями.

Об этом заявил Александр Лукашенко на заседании по вопросам безопасности 13 февраля, сообщает пресс-служба президента.

На заседании Совета безопасности Республики Беларусь глава государства затронул вопросы союзничества с Россией, военной безопасности Беларуси, наведении порядка в армии, ситуации в Украине.

Президент отметил, что «в целом за прошедший год не удалось погасить ни один из существующих вооруженных конфликтов». Кроме того, в мире появились новые очаги напряженности.

Лукашенко подчеркнул, что в Восточно-Европейском регионе происходит милитаризация, наращивается военный потенциал соседних стран. Таким образом, география и масштабы столкновений интересов центров силы приводит к постоянному росту нестабильности.

Президент с тревогой отозвался о ситуации в Украине и подчеркнул, что Беларусь обеспечивает «условия для проведения регулярных заседаний трехсторонней контактной группы». В 2017 году состоялось почти тридцать таких встреч.

В то же время механизмы поддержания международной безопасности практически не работают. В этих условиях особое значение приобретают союзнические отношения Беларуси. В прошедшем году страна председательствовала в Организации Договора о коллективной безопасности.

Лукашенко отметил, что за последние несколько лет была проделана существенная работа по поддержанию белорусских соединений и воинских частей в боеготовом состоянии. В армию поставляются новейшие разработки отечественного и мирового военпрома, организуется интенсивная боевая подготовка.

Он предупредил Министра обороны, что все, что есть в армии, начиная от стрелкового оружия, бронетехники и заканчивая летательными аппаратами и ракетами, должно быть в идеальном состоянии. «Вы должны быть настоящими хозяевами и беречь это имущество. Это сегодня недешево стоит», - отметил глава государства.

Президент поручил навести порядок в армии, высказался об авторитете милиции, обеспечении правопорядка и защиты людей, затронул вопросы строительства БелАЭС.

 
 
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Мир находится в шаге от возникновения глобального противостояния с самыми непредсказуемыми последствиями.

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