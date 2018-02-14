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Лукашенко встретился с премьер-министром Турции

15.02.2018 10:29 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко встретился с премьер-министром Турции
Александр Лукашенко. Фото из архива

15 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава турецкого правительства впервые совершает визит в Беларусь. Накануне состоялись его переговоры с премьер-министром Андреем Кобяковым, по итогам которых стороны подписали пакет документов по расширению сотрудничества в различных сферах. В их числе соглашения о взаимном содействии осуществлению и защите инвестиций, о международной комбинированной перевозке товаров, о сотрудничестве в сфере спорта, протокол обмена ратификационными грамотами договора между Беларусью и Турцией о правовой помощи по гражданским, хозяйственным и уголовным делам.

Премьер-министр Турции также провел встречу с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем и председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Кроме того, программа визита Бинали Йылдырыма предусматривает его участие в открытии Белорусско-турецкого делового форума, посещение Минского завода колесных тягачей и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Турция является одним из важнейших внешнеторговых партнеров Беларуси и занимает девятое место по объему товарооборота. Так, в 2017 году показатели взаимной торговли превысили $940 млн. При этом белорусской экспорт увеличился практически на 60% в сравнении с 2016 годом и достиг $134,4 млн. Беларусь поставляет в Турцию калийные удобрения, стальные полуфабрикаты, нефтехимию, синтетические волокна и нити, сельскохозяйственные товары.

По итогам девяти месяцев 2017 года объем турецких инвестиций в белорусскую экономику составил $40,4 млн (165,6% к аналогичному периоду 2016-го). В Беларуси работают около 300 субъектов хозяйствования с турецким капиталом.

В Турции действует один прямой субъект белорусской товаропроводящей сети - ООО "БНХ Петрокимия", учрежденное предприятиями концерна "Белнефтехим". В декабре 2016 года открыто представительство Минского автомобильного завода. Кроме того, ведется работа по созданию сборочных производств комбайнов "Гомсельмаш", строительной и специальной техники "Амкодор", а также по поставкам на турецкий рынок техники БелАЗ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, передает...

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