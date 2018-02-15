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Лукашенко: мы будем укреплять институт местных Советов

16.02.2018 12:11 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко: мы будем укреплять институт местных Советов
Фото из архива

16 февраля, Слуцк /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будут укреплять институт местных Советов депутатов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с работниками дрожжевого завода и сахарорафинадного комбината в Слуцке, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание на важность работы местных Советов депутатов, которые призваны решать насущные вопросы людей.

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16 февраля, Слуцк /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будут укреплять институт местных Советов депутатов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во...

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