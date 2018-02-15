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Лукашенко видит будущее небольших населенных пунктов в создании перерабатывающих предприятий
16.02.2018 12:06 — Новости Политики | БелТА
Во время рабочей поездки
16 февраля, Слуцк /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит будущее небольших населенных пунктов в создании перерабатывающих предприятий. На этом глава государства акцентировал внимание сегодня во время встречи с работниками дрожжевого завода и сахарорафинадного комбината в Слуцке, передает корреспондент БЕЛТА.
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16 февраля, Слуцк /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит будущее небольших населенных пунктов в создании перерабатывающих предприятий. На этом...
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