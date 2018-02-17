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Участки для голосования на местных выборах открылись в Беларуси
18.02.2018 07:59 — Новости Политики | БелТА
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участки для голосования на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва открылись в Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Участки для голосования будут открыты с 8.00 до 20.00. Для того, чтобы получить бюллетень, избирателю необходимо предъявить паспорт либо водительское удостоверение. Военнослужащие срочной службы могут проголосовать по военному билету, госслужащие - по служебному удостоверению, студенты - по студенческому билету. Бюллетень выдадут при предъявлении пенсионного удостоверения или удостоверения инвалида (при наличии в них фотографии), справки органов внутренних дел (для тех, кто потерял паспорт) и вида на жительство (для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Беларуси).
В зависимости от места жительства человеку для избрания депутатов в соответствующие областной, базовый и первичный уровни Советов выдадут до трех бюллетеней. В ЦИК напомнили о содержании и правилах их заполнения. В них содержатся фамилии, имена, отчества кандидатов в депутаты в алфавитном порядке, а также их биографические данные. При голосовании необходимо поставить любой знак в квадрате справа от претендента, которого избиратель хотел бы видеть на посту депутата. Если выбор так и не удалось сделать, то избирателю необходимо проставить знак в квадрате справа от слов "Против всех кандидатов".
В случае участия в выборах одного кандидата в депутаты в бюллетене будет предложено проголосовать "За" или "Против" него, поставив знак в соответствующем квадрате.
Заполненный бюллетень опускается в специальный ящик для голосования.
Если при заполнении бюллетеня была допущена ошибка, необходимо обратиться к члену избирательной комиссии за повторной выдачей бюллетеня. При получении чистого испорченный сдается члену участковой комиссии и погашается в установленном порядке.
Для голосования на местных выборах образовано 5870 участков, из которых 250 - в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, которые оказывают медпомощь в условиях стационара, 17 - в воинских частях.
В списки для голосования включено 6 млн 929 тыс. 525 человек.
Кандидатами в депутаты зарегистрировано 22,2 тыс. человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.-0-
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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участки для голосования на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва открылись в Беларуси, сообщает БЕЛТА. Участки для...
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