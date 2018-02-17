Ермошина ожидает более активного голосования на избирательных участках в ближайшее время

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель ЦИК Лидия Ермошина в ближайшее время ожидает более активного голосования на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва. Об этом она сообщила сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

Первые часы голосования проходят достаточно вяло. "Сведения, которые нам подают сейчас регионы, показывают незначительное прибавление к количеству избирателей по сравнению с данными досрочного голосования. По данным на 10.00, порядка 3% избирателей пришло по трем регионам, по остальным еще подсчитывают", - проинформировала Лидия Ермошина. "Думаю, что в ближайшие часы следует ожидать оживления", - добавила она.

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