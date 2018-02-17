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Мясникович отметил большое количество достойных кандидатов на местных выборах

18.02.2018 11:45 — Новости Политики | БелТА  
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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большой интерес избирателей на нынешних выборах говорит о небезразличии избирателей и самих кандидатов, желании участвовать в жизни страны. Об этом заявил сегодня корреспонденту БЕЛТА председатель Совета Республики Михаил Мясникович после того, как проголосовал за выбранного кандидата в Мингорсовет 28 созыва.

"К нынешним выборам очень большой интерес избирателей, а значит, им небезразлично", - сказал Михаил Мясникович. Также он похвалил за качественную подготовительную работу избирательные комиссии. "Когда люди с воодушевлением обсуждают выборы и идут отдать свой голос - это говорит о многом. Да и кандидатов достойных хватает. Есть из кого выбирать. Заявились состоявшиеся люди с определенной жизненной позицией, которые осознают свою ответственность и идут в депутаты, чтобы реализовать не только свои амбиции, но и потенциал".

При выборе из четырех кандидатов по своему округу №39 руководствовался такими качествами, как небезразличие и ответственность будущего депутата, сказал Михаил Мясникович. "Эти люди должны стремиться работать на пользу населения в рамках своего избирательного округа, города. И я увидел таких среди кандидатов - тех, кто сам хочет строить свою страну. Это надо приветствовать и всячески поддерживать, чтобы состоялись те ожидания, с которыми избиратели и кандидаты шли на выборы", - подчеркнул председатель Совета Республики.

Михаил Мясникович пообщался с членами комиссии, национальными наблюдателями, среди которых многие являются членами общественных организаций - "Белорусский союз женщин", "Белая Русь", БРСМ. Они сообщили, что с утра в день выборов на участке людей немного, но во время досрочного голосования была высокая явка. По словам председателя комиссии Инны Детчени, 32,6% избирателей округа заранее отдали свои голоса за понравившихся кандидатов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большой интерес избирателей на нынешних выборах говорит о небезразличии избирателей и самих кандидатов, желании участвовать в жизни...

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