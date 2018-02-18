Лукашенко направил в адрес Президента МОК претензии по поводу судейства в отношении Кушнира

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил в адрес Президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха претензии по поводу судейства в отношении белорусского фристайлиста Антона Кушнира. Об этом глава государства заявил сегодня журналистам после голосования на выборах в местные Советы депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша федерация пыталась после этого подать протест, переговорить по-хорошему, по-доброму со своими коллегами в Пхенчхане - международной федерацией. Ответ был ясно какой. Мне пришлось ночью поднять по тревоге МИД, задействовать посольство в Республике Корея. Направить немедленно правительственную телеграмму в адрес Баха. Высказал ему все, как я думаю, в мягкой форме. Мы это все обнародуем. Мы прятать это не будем", - заявил Президент.

Он отметил, что ему уже звонили из офиса президента МОК и сообщили, что дали команду разобраться и принять меры. "Возмутилась уже вся общественность спортивная, идут сигналы, что это не нормально", - сказал Александр Лукашенко.

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