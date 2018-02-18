Организация выборов в Беларуси оставляет благоприятные впечатления - иностранные дипломаты

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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация выборов в Беларуси оставляет благоприятные впечатления. Такое мнение журналистам высказали иностранные дипломаты, которые ЦИК аккредитовал в качестве международных наблюдателей на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, венесуэльские наблюдатели уже несколько дней следят за развитием избирательной кампании, посетили ряд участков. "Общие впечатления благоприятные. Все хорошо организовано", - подчеркнул посол Венесуэлы в Беларуси Хосе Боггиано Периччи. "Вся информация очень хорошо представлена, и что важно - есть праздничное настроение", - добавил он.

В свою очередь атташе по вопросам информации, образования и культуры посольства США в Беларуси Элизабет Льюис также отметила хорошие условия на избирательных участках. Она выразила надежду, что явка избирателей на выборах будет высокой.

Всего ЦИК аккредитовал 46 международных наблюдателей - сотрудников дипломатических представительств, работающих в Беларуси. Больше всего их направили посольства Литвы, России и США. Мониторинг выборов ведут также 35 тыс. национальных наблюдателей.

Сегодня в Беларуси проходят выборы в местные Советы депутатов. Все 5 870 избирательных участков работают в штатном режиме. Они будут открыты до 20.00. Кандидатами в депутаты зарегистрировано более 22 тыс. человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.-0-