﻿ Участие в избирательной гонке может стать для молодого поколения хорошей практикой - Ермошина. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Участие в избирательной гонке может стать для молодого поколения хорошей практикой - Ермошина

18.02.2018 15:53 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Участие в избирательной гонке может стать для молодого поколения хорошей практикой - Ермошина
Лидия Ермошина. Фото из архива

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в избирательной гонке может стать для молодого поколения хорошей практикой. Такое мнение высказала журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Лидия Ермошина согласилась с тем, что 18-летний человек вряд ли сможет составить конкуренцию директору крупного предприятия. "Конкурировать, конечно, тяжело. И конкуренция не очень-то удается, скорее всего, не удается вообще. По большому счету для молодых людей это (участие в избирательной гонке. - Прим. БЕЛТА) - такие мастер-классы, они учатся политике. Это очень хорошо. Например, когда это студенты БГУ, для них это практика. Студент юрфака будет знать, как изнутри все происходит", - сказала председатель ЦИК.

К тому же, по ее словам, дело не только в конкуренции. Что 18-летний студент сможет дать избирателю-бабушке, которая к нему придет и попросит похлопотать насчет пенсии, задалась риторическим вопросом Лидия Ермошина.

В целом интерес избирателей к выборам есть, отметила председатель ЦИК. Многие избиратели обращаются с просьбой, чтобы было организовано голосование на дому.

Кампания проходит организованно и спокойно, добавила она. Есть отдельные попытки создать скандал, но в целом избирательная кампания идет в штатном режиме.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 129
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в избирательной гонке может стать для молодого поколения хорошей практикой. Такое мнение высказала журналистам...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Явка избирателей на местных выборах в Беларуси на 14.00 составляет более 55%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика