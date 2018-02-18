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Голосование на местных выборах в Беларуси завершено

18.02.2018 20:00 — Новости Политики | БелТА  
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Голосование на местных выборах в Беларуси завершено
Фото из архива

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва завершено, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для голосования на местных выборах было образовано 5870 участков - они закрылись в 20.00.

Участковые комиссии приступили к подсчету голосов. Подвести предварительные итоги планируется к утру 19 февраля.

По данным Центризбиркома (на 18.00), участие в голосовании приняли более 4 882 786 граждан, внесенных в списки избирателей. Явка составила 70,54%.

МВД Беларуси не сообщает о каких-либо правонарушениях на избирательных участках. В связи с проведением выборов в местные Советы депутатов личный состав органов внутренних дел был переведен на усиленный вариант несения службы.

Всего в списки для голосования включено 6 млн 929 тыс. 525 человек. Кандидатами в депутаты зарегистрировано 22,2 тыс. человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва завершено, сообщает корреспондент БЕЛТА. Для голосования на местных...

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