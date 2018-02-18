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Более 77% граждан проголосовали на местных выборах

19.02.2018 10:01 — Новости Политики | БДГ  
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ЦИК сообщил о результатах голосования в местные советы. По информации комитета, в досрочном и основном этапах выборов проголосовали 5 333 613 человек из почти 7 миллионов граждан с правом голоса.

На досрочное голосование явились 34,95% граждан. Напомним, на предыдущей выборной кампании в 2014 году досрочно проголосовало 32,04% избирателей, по итогам в общем — 77,4%.

В нынешнем году по итогам в Брестской области проголосовало 79,16% избирателей (досрочно — 31,84%), в Витебской — 84,49% (34,96%), Гомельской — 80,76% (36,48%), Гродненской — 79,81% (34,55%), Минской — 77,97% (34,61%), Могилевской — 82,26% (36,36%) и в Минске — 61,41% (35,69%).

По словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, в нынешнем году местные выборы – более активные, чем ранее: идет борьба за власть.

Она отметила, что избирательная компания прошла достаточно спокойно, несмотря на «попытки организации провокаций».

Свой голос за местного депутата отдал и Александр Лукашенко. Он проголосовал на участке № 1 Веснянского избирательного округа № 39 Центрального района Минска, который расположен в Белорусском государственном университете физической культуры, передает БЕЛТА.

Тем временем независимые наблюдатели в ходе голосования постоянно заявляли об использовании властью административного ресурса для повышения явки избирателей. 

 
Теги: Минск
 
 
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ЦИК сообщил о результатах голосования в местные советы. По информации комитета, в досрочном и основном этапах выборов проголосовали 5 333 613 человек из почти 7...

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