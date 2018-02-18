Выборы в местные советы: явка 77%, фейковые новости и стабильная кампания

Sputnik со ссылкой на заявление главы ЦИК сообщает о том, что выборы в местные советы прошли в стране в спокойной и толерантной обстановке. Явка избирателей превысила 77 %. Всего на местных выборах проголосовало 5,33 миллиона граждан. Стоит отметить, что в ходе местных выборов распределялось более 18 тысяч депутатских мандатов, на них претендовало более 22 тысяч кандидатов. В стране планируется сформировать Минский городской совет, шесть областных советов, а также городские, районные и сельские советы депутатов.

Лидия Ермошина уточнила, что в Брестской области явка составила 79,16%, в Витебской — 84,49%, в Гомельской — 80,76%, в Гродненской — 79,81%, в Минской — 77,97%, в Могилевской — 82,26% и в Минске — 61,41%. Напомним, глава государства проголосовал с самого утра на участке № 1 Веснянского избирательного округа № 39 Центрального района Минска. Журналистам президент заявил, что проголосовал за кандидата, который работает и приносит пользу государству.

Стоит отметить, что вчера итоги выборов прокомментировала в вечернем телеэфире глава ЦИК. Лидия Ермошина отметила, что избирательная компания прошла ровно, хотя были попытки отдельных избирателей дестабилизировать ситуацию. Так, вчера вечером в сети интернет появилась информация о том, некому минчанину якобы удалось проголосовать дважды на двух избирательных участках столицы. Полные данные ЦИКа, начиная от количества избранных депутатов, избранных по всем уровням советов, имена депутатов, избранных в самые крупные советы — областные и Минский городской, раскладка по партийности и по возрасту народных избранников, будут оглашены в понедельник к полудню, пообещала Лидия Ермошина.

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