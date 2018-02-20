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ЦИК подводит итоги выборов: почти половина избранных депутатов местных Советов - женщины
20.02.2018 16:15 — Новости Политики | БелТА
Фото из архива
20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В составе избранных депутатов местных Советов 28-го созыва почти половина - женщины. Это следует из сведений, опубликованных на сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.
Среди избранных депутатов женщины составляют 48,20%. На граждан в возрасте до 30 лет приходится 3,98% депутатов, граждан Российской Федерации - 0,12%. Депутатами местных Советов действующего созыва среди избранных являются 55,94%.
Всего избрано 18 110 депутатов.
/Будет дополнено/.-0-
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20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В составе избранных депутатов местных Советов 28-го созыва почти половина - женщины. Это следует из сведений, опубликованных на сайте...
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