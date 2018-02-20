ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЦИК подводит итоги выборов: почти половина избранных депутатов местных Советов - женщины

20.02.2018 16:15 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
ЦИК подводит итоги выборов: почти половина избранных депутатов местных Советов - женщины
Фото из архива

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В составе избранных депутатов местных Советов 28-го созыва почти половина - женщины. Это следует из сведений, опубликованных на сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.

Среди избранных депутатов женщины составляют 48,20%. На граждан в возрасте до 30 лет приходится 3,98% депутатов, граждан Российской Федерации - 0,12%. Депутатами местных Советов действующего созыва среди избранных являются 55,94%.

Всего избрано 18 110 депутатов.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 159
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В составе избранных депутатов местных Советов 28-го созыва почти половина - женщины. Это следует из сведений, опубликованных на сайте...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Мясникович предлагает Алжиру активизировать межпарламентское сотрудничество
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика