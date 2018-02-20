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Лукашенко встретился с первым заместителем Генсекретаря ООН

21.02.2018 10:38 — Новости Политики | БелТА  
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21 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с первым заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед, передает корреспондент БЕЛТА.

На встрече также присутствовали исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Ольга Алгаерова и постоянный координатор ООН/ПРООН в Беларуси Санака Самарасинха.

Амина Мохаммед прибыла в Минск для участия в Региональном форуме национальных координаторов по Целям устойчивого развития. Она также провела встречи с руководством Совета Республики и Министерства иностранных дел, посетила Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов.

Региональный форум национальных координаторов по Целям устойчивого развития проходит в Минске 21-22 февраля по инициативе белорусской стороны и при содействии Организации Объединенных Наций. Мероприятие собрало делегации более чем из 40 стран Европы и Центральной Азии. Высокие должностные лица и представители международных организаций обменяются опытом по достижению ЦУР, обсудят проблемные вопросы выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Беларусь является активным членом ООН и использует потенциал организации для продвижения национальных интересов, поддержания дружеских и партнерских связей с другими государствами. Несколько белорусских инициатив, имеющих объединительный характер, прочно входят в повестку дня ООН.

Например, еще в 2005 году на саммите ООН Александр Лукашенко выдвинул знаковую инициативу о формировании глобального партнерства по борьбе с торговлей людьми. За страной прочно закрепилась лидирующая роль в международном чернобыльском сотрудничестве. Беларусь продвигает в ООН интересы государств со средним уровнем дохода, по ее инициативе с 2015 года в штаб-квартире организации действует Группа друзей семьи, ведется работа по углублению международного взаимодействия в борьбе с терроризмом. Кроме того, Беларусь вносит активный вклад в многосторонний процесс в области разоружения, ее представители выполняют задачи в составе миротворческой миссии ООН в Ливане.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с первым заместителем Генерального секретаря ООН Аминой...

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