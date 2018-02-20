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Беларусь всегда будет надежной опорой для ООН - Лукашенко

21.02.2018 10:52 — Новости Политики | БелТА  
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21 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь всегда будет надежной опорой для Организации Объединенных Наций. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с первым заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы будем для вас, для всех нас - Организации Объединенных Наций - надежной опорой. В этом вы должны быть уверены. Не только потому что я лично очень уважаю нынешнего Генсекретаря, не только потому что Организация Объединенных Наций - это та площадка, где мы можем открыто говорить о наших проблемах. Но еще и потому, что вы, мы все нацелены на ликвидацию неравномерного развития, на ликвидацию бедности, создание настоящего многополярного мира", - сказал Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь всегда будет надежной опорой для Организации Объединенных Наций. Об этом Президент Беларуси Александр...

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