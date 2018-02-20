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Форум в Минске по ЦУР призван содействовать укреплению региональной и мировой стабильности - Макей
21.02.2018 12:46 — Новости Политики | БелТА
Владимир Макей. Фото из архива
21 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Форум в Минске по Целям устойчивого развития призван содействовать укреплению региональной и мировой стабильности. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая сегодня на Региональном форуме национальных координаторов по ЦУР стран Европы и Центральной Азии, передает корреспондент БЕЛТА.
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21 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Форум в Минске по Целям устойчивого развития призван содействовать укреплению региональной и мировой стабильности. Об...
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