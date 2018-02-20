Форум в Минске по ЦУР призван содействовать укреплению региональной и мировой стабильности - Макей

Владимир Макей. Фото из архива

21 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Форум в Минске по Целям устойчивого развития призван содействовать укреплению региональной и мировой стабильности. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая сегодня на Региональном форуме национальных координаторов по ЦУР стран Европы и Центральной Азии, передает корреспондент БЕЛТА.

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