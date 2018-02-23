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Беларусь обеспечила прозрачность избирательного процесса на местных выборах - иностранные наблюдатели

23.02.2018 10:35 — Новости Политики | БелТА  
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Беларусь обеспечила прозрачность избирательного процесса на местных выборах - иностранные наблюдатели
Алла Фролова на участке для голосования №34 в Минском государственном медицинском колледже

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь обеспечила прозрачность избирательного процесса и равные возможности для всех кандидатов на местных выборах. Об этом шла речь на встрече председателя ЦИК Лидии Ермошиной с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венесуэлы в Беларуси Хосе Боггиано Периччи, сообщили БЕЛТА в Центризбиркоме.

Представители посольства Венесуэлы приняли участие в наблюдении за выборами в качестве иностранных наблюдателей. Они посещали избирательные участки во время досрочного голосования и в день выборов, беседовали с кандидатами в депутаты и представителями общественных объединений и политических партий.

"По результатам наблюдения сделаны выводы о том, что в ходе избирательной кампании были созданы условия, обеспечившие прозрачность избирательного процесса, равные возможности для всех кандидатов, а также реализацию гражданами Беларуси своего права на прямое волеизъявление", - отметили в Центризбиркоме.

Хосе Боггиано Периччи поздравил ЦИК с завершением избирательной кампании по выборам в местные Советы депутатов двадцать восьмого созыва.

Выборы депутатов местных Советов в Беларуси прошли 18 февраля в 18 111 округах. Всего избрано 18 110 депутатов. Явка составила 77,23%.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь обеспечила прозрачность избирательного процесса и равные возможности для всех кандидатов на местных выборах. Об этом шла...

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