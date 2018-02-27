27 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Государство рассматривает возможность продажи акций в компании "БеСТ". Этот вопрос обсуждался сегодня на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко о перспективах развития рынка телекоммуникационных услуг в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одним из базовых элементов, влияющих на скорость, масштаб информатизации, является состояние и развитость инфраструктуры передачи данных. И если по уровню проникновения широкополосного проводного интернета Беларусь занимает 21-е место в мире, то мобильный сегмент телекоммуникационного рынка у нас пока отстает. Поэтому сегодня нам предстоит этим заниматься. И один из вопросов, который я хотел бы с вами рассмотреть при принятии решения, - расширение инвестиционного сотрудничества с мировыми лидерами в этой сфере", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства не стал уточнять, какие компании имеются в виду, но заметил, что необходимо развивать конкуренцию в сфере телекоммуникаций. "Хотя она у нас уже есть. У нас не одна компания работает, а целых две крупных и третья, которая просит о поддержке. Речь идет о приватизации нескольких процентов, которые находятся в собственности государства, компании "БеСТ", - пояснил Президент.

Вместе с тем Александр Лукашенко обратил внимание, что процессы приватизации должны идти в соответствии с законодательством. "Есть общепринятая практика, все должно идти по закону. Мы хотим продать, кто-то хочет купить, пожалуйста, торгуемся, выставляем на конкурс, на тендер - кто больше заплатит, тому и продадим. Общая практика. Может быть, есть инвестор, который нас сможет удивить и предложить супервыгодные условия. Это тоже принимается. Поэтому давайте рассмотрим эти вопросы по конкретным компаниям и сделаем для себя соответствующие выводы", - резюмировал глава государства.-0-