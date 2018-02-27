ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Государство рассматривает возможность продажи акций в компании "БеСТ"

27.02.2018 14:19 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

27 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Государство рассматривает возможность продажи акций в компании "БеСТ". Этот вопрос обсуждался сегодня на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко о перспективах развития рынка телекоммуникационных услуг в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одним из базовых элементов, влияющих на скорость, масштаб информатизации, является состояние и развитость инфраструктуры передачи данных. И если по уровню проникновения широкополосного проводного интернета Беларусь занимает 21-е место в мире, то мобильный сегмент телекоммуникационного рынка у нас пока отстает. Поэтому сегодня нам предстоит этим заниматься. И один из вопросов, который я хотел бы с вами рассмотреть при принятии решения, - расширение инвестиционного сотрудничества с мировыми лидерами в этой сфере", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства не стал уточнять, какие компании имеются в виду, но заметил, что необходимо развивать конкуренцию в сфере телекоммуникаций. "Хотя она у нас уже есть. У нас не одна компания работает, а целых две крупных и третья, которая просит о поддержке. Речь идет о приватизации нескольких процентов, которые находятся в собственности государства, компании "БеСТ", - пояснил Президент.

Вместе с тем Александр Лукашенко обратил внимание, что процессы приватизации должны идти в соответствии с законодательством. "Есть общепринятая практика, все должно идти по закону. Мы хотим продать, кто-то хочет купить, пожалуйста, торгуемся, выставляем на конкурс, на тендер - кто больше заплатит, тому и продадим. Общая практика. Может быть, есть инвестор, который нас сможет удивить и предложить супервыгодные условия. Это тоже принимается. Поэтому давайте рассмотрим эти вопросы по конкретным компаниям и сделаем для себя соответствующие выводы", - резюмировал глава государства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 129
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Государство рассматривает возможность продажи акций в компании "БеСТ". Этот вопрос обсуждался сегодня на совещании у...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики
  • Государство рассматривает возможность продажи акций в компании "БеСТ" 14:19, БелТА
  • Все новости

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика