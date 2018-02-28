1 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил сегодня во время рабочей встречи с заместителем премьер-министра Михаилом Русым проблемные вопросы поставок белорусского молока в Россию, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства констатировал, что между Беларусью и Россией вновь начались споры о поставках молока. В этом вопросе было поручено разобраться Михаилу Русому.

"Но хочу сказать, что без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем. Потому что меня спецслужбы информируют, что завезли из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко (это их дело), появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко", - отметил Александр Лукашенко.

"Мы им отдадим свое молоко по той цене, которую считаем нужной, а они пусть россиянам увеличивают цену, если там уже русские люди, москвичи или питерцы, объелись новозеландским молоком. Поэтому меня интересует, как решается этот вопрос", - сказал Президент.

/Будет дополнено/.-0-