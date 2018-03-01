«Без ответа такие вещи не останутся»: Лукашенко вступился за молоко, Россельхознадзор ответил

Между Беларусью и Россией вновь начались споры о поставках молока, заявил Александр Лукашенко и пообещал, что мы такое отношение терпеть не будем. Россельхознадзор ответил, что нарушений у белорусского молока действительно много.

«Без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем. Потому что меня спецслужбы информируют, что завезли из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко (это их дело), появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко», - отметил Александр Лукашенко.

Он пообещал, что «мы им отдадим свое молоко по той цене, которую считаем нужной, а они пусть россиянам увеличивают цену, если там уже русские люди, москвичи или питерцы, объелись новозеландским молоком», передает БелТА .

Эти заявления не остались без внимания Россельхознадзора. Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано отреагировала довольно холодно: «приводить такие доводы — право господина Лукашенко, но со своей стороны Россельхознадзор уже обозначал причины запрета».

По ее словам, количество нарушений в поставляемом молоке весьма высокое. «Здесь вопрос исключительно в нарушениях поставок молочной продукции из Беларуси, которые не оставляют ведомству другого выбора», — сказала она в комментарии RNS .

Напомним, что Россельхознадзор собирается ввести ограничения на поставки в Россию белорусской молочной продукции. Дата введения ограничений уже переносилась, сейчас она запланирована на 6 марта.