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«Без ответа такие вещи не останутся»: Лукашенко вступился за молоко, Россельхознадзор ответил
01.03.2018 19:44 — Новости Политики | БДГ
Между Беларусью и Россией вновь начались споры о поставках молока, заявил Александр Лукашенко и пообещал, что мы такое отношение терпеть не будем. Россельхознадзор ответил, что нарушений у белорусского молока действительно много.
«Без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем. Потому что меня спецслужбы информируют, что завезли из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко (это их дело), появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко», - отметил Александр Лукашенко.
Он пообещал, что «мы им отдадим свое молоко по той цене, которую считаем нужной, а они пусть россиянам увеличивают цену, если там уже русские люди, москвичи или питерцы, объелись новозеландским молоком», передает
Эти заявления не остались без внимания Россельхознадзора. Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано отреагировала довольно холодно: «приводить такие доводы — право господина Лукашенко, но со своей стороны Россельхознадзор уже обозначал причины запрета».
По ее словам, количество нарушений в поставляемом молоке весьма высокое. «Здесь вопрос исключительно в нарушениях поставок молочной продукции из Беларуси, которые не оставляют ведомству другого выбора», — сказала она в комментарии
Напомним, что Россельхознадзор собирается ввести ограничения на поставки в Россию белорусской молочной продукции. Дата введения ограничений уже переносилась, сейчас она запланирована на 6 марта.
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Между Беларусью и Россией вновь начались споры о поставках молока, заявил Александр Лукашенко и пообещал, что мы такое отношение терпеть не будем....
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