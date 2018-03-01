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"Чтобы вовремя скоординировать действия" - Лукашенко обсуждает с правительством экономическое развитие Беларуси

02.03.2018 10:37 — Новости Политики | БелТА  
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"Чтобы вовремя скоординировать действия" - Лукашенко обсуждает с правительством экономическое развитие Беларуси

2 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заслушивает отчет правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста. Мероприятие проходит в Доме правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

"С момента нашей прошлой встречи в подобном формате прошло уже пять лет. Как и в прошлый раз, она проходит в середине пятилетки, чтобы вовремя скоординировать действия, а может быть, где-то и скорректировать задачи", - сказал глава государства, открывая мероприятие.

Александр Лукашенко отметил, что статистика итогов 2017 года известна и каждый из участников мероприятия, наверняка, готов бойко доложить об успехах в своей сфере. "В правительстве много разговоров о позитивных подвижках. Однако главная цель нынешнего мероприятия не в том, чтобы довольствоваться достигнутыми показателями. Сегодня мы должны разобраться с тем, что скрывается за средними цифрами, и дать оценку качественной стороне этих "успехов", - подчеркнул Президент.

Лукашенко обеспокоен неравномерным развитием регионов Беларуси

Глава государства констатировал, что за семь лет мировой ВВП вырос на 25%, в то же время рост ВВП Беларуси не дотянул даже до 6%. При этом Президент убежден, что причины, которыми правительство объясняет такую ситуацию - финансовый кризис, конъюнктура, являются просто отговорками.

"Если мы растем медленнее, чем другие, значит, мы отстаем. Отстаем от мира в развитии, технологиях и, конечно, уровне жизни людей. Но как Президента меня беспокоит не только это. Нельзя игнорировать те процессы внутри страны, которые уже стали устойчивыми. Я говорю о межрегиональном расслоении", - сказал Александр Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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2 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заслушивает отчет правительства, Национального банка, облисполкомов и...

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