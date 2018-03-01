Лукашенко потребовал в течение года превзойти уровень средней зарплаты в Br1 тыс.

2 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал в течение года превзойти уровень средней зарплаты в стране в Br1 тыс. Об этом глава государства сказал сегодня при отчете правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста, передает корреспондент БЕЛТА.

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