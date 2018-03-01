ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко потребовал в течение года превзойти уровень средней зарплаты в Br1 тыс.

02.03.2018 11:26 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Лукашенко потребовал в течение года превзойти уровень средней зарплаты в Br1 тыс.

2 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал в течение года превзойти уровень средней зарплаты в стране в Br1 тыс. Об этом глава государства сказал сегодня при отчете правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста, передает корреспондент БЕЛТА.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 87
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал в течение года превзойти уровень средней зарплаты в стране в Br1 тыс. Об...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
"Чтобы вовремя скоординировать действия" - Лукашенко обсуждает с правительством экономическое развитие Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика