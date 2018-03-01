Лукашенко ждет от правительства нового стиля работы и устранения разобщенности

Во время отчета правительства

2 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Правительству необходимо поменять стиль и методы работы, а также устранить разобщенность в целях. Такое требование Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил сегодня во время отчета правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень настораживает стиль и методы работы действующего правительства. Унаследовали практически все недостатки прошлого, а лучшее не взяли. Ваша поведенческая модель никак не соответствует матрице задач вертикали власти и целям пятилетки. Все поручения ключевым должностным лицам вертикали власти каждый из вас должен неукоснительно выполнять", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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