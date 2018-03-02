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Лукашенко потребовал у правительства задействовать в экономической сфере весь потенциал Беларуси

02.03.2018 14:21 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко потребовал у правительства задействовать в экономической сфере весь потенциал Беларуси
Александр Лукашенко

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал у правительства задействовать в экономической сфере весь потенциал страны, всех высших должностных лиц. Об этом глава государства заявил сегодня во время отчета правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что времена, когда приступало к работе нынешнее правительство, было тяжелым, но ему удалось добиться определенных результатов. "Говорить о том, что это правительство никудышное и надо его заменить, было бы неправильным", - сказал глава государства.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал у правительства задействовать в экономической сфере весь потенциал страны, всех...

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