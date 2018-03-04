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Президентский биатлон в Раубичах: Лукашенко вышел на лыжню вместе с известными олимпийцами Беларуси

04.03.2018 14:57 — Новости Политики | БелТА  
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  4 марта, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня участие в биатлонном забеге вместе с известными олимпийцами страны. Мероприятие состоялось в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи", передает корреспондент БЕЛТА.

Вместе с главой государства на лыжную трассу вышли его младший сын Николай, пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, победители и призеры Олимпийских игр Дарья Домрачева, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Алексей Айдаров и Ксения Санкович.

Сегодня в Раубичах также завершился финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер". Победители были определены в трех возрастных категориях. В турнире приняли участие юные биатлонисты со всех регионов Беларуси - всего 168 ребят.

Среди призеров соревнований был и младший сын Президента Николай Лукашенко, который выступал в средней возрастной группе и занял третье место в спринте, а также завоевал серебро в смешанной эстафете в составе команды Минской области.-0-

 
 
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  4 марта, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня участие в биатлонном забеге вместе с известными олимпийцами страны....

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