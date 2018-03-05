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Эксклюзивные кадры президентского биатлона в Раубичах: как это было (видео)
05.03.2018 18:29 — Новости Политики | БелТА
Александр Лукашенко вышел на биатлонную трассу. Фото из архива
5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне посетил "Раубичи", которые принимали финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер". Соревнования стали настоящим праздником для ребят. Опробовал лыжню и глава государства. Как это было, вспоминаем в эксклюзивном видеоматериале БЕЛТА.
Несмотря на сильные снегопады, в спорткомплексе разворачивались настоящие спортивные баталии за места на пьедестале. Юные биатлонисты, вдохновленные успехами в Пхенчхане белорусской золотой олимпийской четверки, стремились показать все, на что они способны. А благодаря приезду на спортивный праздник Президента и звезд спорта, это событие станет для них незабываемым.
Александр Лукашенко не только
На видео собраны лучшие кадры дня, в том числе моменты подготовки президентской команды к прохождению дистанции, стрельбы по мишеням и многое другое. Не осталась без внимания и активность болельщиков на трибунах, которые поддерживали биатлонистов в непростых погодных условиях.-0-
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5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне посетил "Раубичи", которые принимали финальный этап республиканских соревнований...
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