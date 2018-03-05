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Лукашенко: Дворец гимнастики стоит вложенных в него денег
06.03.2018 12:42 — Новости Политики | БелТА
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дворец гимнастики стоит вложенных в него денег. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая открывшийся Республиканский центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике (Дворец гимнастики), передает корреспондент БЕЛТА.
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6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дворец гимнастики стоит вложенных в него денег. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая открывшийся...
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