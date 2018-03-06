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Новый министр спорта должен встряхнуть отрасль: 5 задач для Ковальчука

06.03.2018 15:53 — Новости Политики | БДГ  
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Заместитель премьер-министра Василий Жарко вечером 5 марта представил коллективу Министерства спорта и туризма нового руководителя отрасли Сергея Ковальчука. Среди ключевых задач для нового министра — единая госполитика в отрасли, контроль за расходом средств.

В Беларуси очень многое сделано для развития спорта высших достижений, массового спорта, строятся новые объекты, но, к сожалению, результаты выступлений на международных соревнованиях не всегда радуют, считает Жарко.

По словам вице-премьера, новому министру предстоит встряхнуть отрасль. Василий назвал пять ключевых задач для нового министра:

1. обеспечение проведения единой государственной политики в сфере физической культуры, спорта и туризма,

2. жесткий контроль расходования бюджетных средств,

3. подготовка спортивного резерва,

4. работа по пропаганде здорового образа жизни,

5. развитие детско-юношеского спорта.

«Сергей Михайлович способен и готов выполнить возложенные на него непростые задачи», — уверен зампремьера.

Согласие возглавить спортивную отрасль далось ему непросто, пояснил Ковальчук, пришлось советоваться. «Я постараюсь вместе с вами, с теми, кто добросовестно и честно трудится на благо отечественного спорта, качественно выполнить задачи, которые стоят перед министерством», — сказал новый глава ведомства.

Интересный факт, что новый министр спорта не является профессиональным спортсменом и большую часть жизни прослужил в армии.

«Я предъявляю высокие, жесткие требования к самому себе, но такие же требования будут и ко всем, кто трудится рядом. Случайных людей в Минспорта не будет. Мне потребуется время, чтобы во всем досконально разобраться, но опираться буду на профессионалов, людей компетентных, грамотных», — цитирует Ковальчука пресс-служба Минспорта.

Ковальчук был назначен министром спорта и туризма 5 марта. Александр Лукашенко тогда заявил, что это — толковый военный человек, который должен навести в отрасли порядок. «Пока у нас в спорте больше проблем, чем побед и успехов. Думай, смотри, с кем работать, выстраивай систему. Но главное — там не хватает дисциплины. Тренерский состав работает отвратительно, за исключением некоторых», — заявил официальный белорусский лидер. Бывший министр спорта и туризма Александр Шамко был уволен 15 февраля за то, что не боролся с коррупцией.

 
 
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Заместитель премьер-министра Василий Жарко вечером 5 марта представил коллективу Министерства спорта и туризма нового руководителя отрасли Сергея Ковальчука....

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