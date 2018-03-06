Фальсификат и санкционка: Россельхознадзор объяснил угрозы белорусскому молоку

С 2016 года сотрудники Россельхознадзора написали 71 письмо коллегам из Беларуси по поводу продуктов, белорусское молоко идет не туда, куда обещали, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт объяснял сегодня готовящиеся санкции против продуктов из Беларуси.

Я вам пишу, чего же боле

Ситуацию с запретом белорусского молока Данкверт объяснял в эфире российского телеканала «Россия-24» и пришел туда более чем подготовленным. А именно — он и его коллеги пересчитали письма, которые направили в Беларусь с 2016 года.

«На сегодняшний день мы написали нашим белорусским коллегам 71 письмо с различного рода предупреждениями, просьбами усилить, озаботиться сложившейся ситуацией», - пожаловался глава Россельхознадзора.

Как ни странно, он не обвинял в игнорировании этих писем, а в том, что на некоторые из них не последовало реакции: «наши белорусские коллеги в силу определенных вещей что-то делали, что-то не делали».

Цифра 71 - это самая конкретная информация, которая прозвучала сегодня из уст российского чиновника.

Молоко, которое идет не туда

«Когда мы стали обнаруживать больше, стали принимать меры, эти меры мы стали принимать к той продукции, которая наносит больше вред и которая идет на переработку», - сказал российский чиновник. В этой фразе многое требует дополнительного объяснения, например, чего больше, какие меры и какая продукция наносит больше вред?

«Мы выяснили, что большое количество сухих продуктов и наливного молока концентрированного, сливок, обезжиренных концентрированных продуктов идет из Беларуси в адрес не тех предприятий, которые заявляются», - сказал Данкверт.

Теперь у ведомства появилась дополнительная задача: найти «эти предприятия, куда должна эта продукция прийти».

Данкверт подчеркнул, что в результате «предприятия российские производят фальсифицированную продукцию, сами того не понимая», передает RNS .

Не только фальсификат, но и санкционка

«Продолжается, безусловно (поставка санкционной продукции). И мы об этом говорим, потому что у нас ряд предприятий, которые зарегистрированы в России... типа предприятия «Белруспродукт», которое как раз является потребителем того сухого молока, которое мы задержали сегодня или вчера в Оренбурге, из Киргизии якобы. А оно все европейское, и срезаны этикетки», — сказал Данкверт.

По его словам, в Кыргызстан это молоко, «судя по всему, не заходило». «Из Беларуси везут европейское молоко? Вполне вероятно», — добавил он.

По словам главы Россельхознадзора, использование «серых схем» связано с тем, что у европейских производителей на данный момент скопилось более 380 тысяч тонн сырья, «у которого проходит срок хранения».

Спрос на фальсифицированную и санкционную молочную продукцию в России Данкверт объясняет тем, что внутренний рынок страны «большой и разбалансированный», пишут Naviny.by .

Переговоры идут

Российский чиновник рассказал, что переговоры по белорусскому молоку идут.

«Переговоры эти проходят. Вся ситуация, которая сложилась сегодня, — это результат долгой работы», - пояснил Данкверт.

Он подчеркнул, что сам он в переговорах не участвует, поскольку в Беларуси правоохранительные органы по поручению Александра Лукашенко проводят проверку его действий на посту главы службы на наличие в них состава уголовного преступления.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси 5 марта сообщило о проведении переговоров по молоку в Москве. Похоже, что невозможность участвовать в них Данкверт несколько преувеличивает.

Справка БДГ