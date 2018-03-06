7 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды многодетным матерям и заслуженным деятелям различных сфер, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава. Торжественная церемония состоялась сегодня во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что сегодняшнее торжество посвящено мужеству и красоте, а поводом для этой встречи послужили два праздника - День защитников Отечества и День женщин. "У нас зародилась новая традиция - объединять эти праздники в одно мероприятие, чтобы на высоком уровне поздравить и вручить заслуженные награды лучшим из самых прекрасных и самых сильных", - отметил Александр Лукашенко.

Президент сказал, что праздник 8 Марта возник более 160 лет назад как международное движение в защиту гражданских прав женщин, но в наше время эта дата стала красным днем календаря, приобрела новый смысл почитания дорогих сердцу людей, воплощающих в себе красоту и нежность, доброту и чуткость.

"Это знак глубокого уважения и признания исключительно важной роли женщин в обществе. Потому что благодаря им продолжается жизнь на Земле. Потому что для каждого человека важны материнская любовь, забота и внимание, а для настоящих мужчин главное - рыцарское отношение к женщине. В вас - наша сила и мужество, счастье и душевный покой, радость и вдохновение. Вы, как весна, дарите нам тепло, желание жить и обязательно становиться лучше", - заявил глава государства.

Именно женские нежность и ранимость пробуждают в мужчинах благородные чувства и стремление беречь и оберегать, убежден Александр Лукашенко. "Призвание женщины - украшать мир, призвание мужчины - защищать этот мир и женщин. И какие бы социальные роли они ни примеряли на себя, важно, чтобы все помнили о своем главном предназначении и сохраняли в обществе гармонию отношений", - подчеркнул Президент.

За рождение и воспитание пяти и более детей Александр Лукашенко вручил орден Матери 18 представительницам прекрасного пола. В числе награжденных на церемонии присутствовали воспитательница яслей-сада №5 Постав Светлана Иванова, художественный руководитель народного ансамбля народной песни "Вабичанские узоры" Вишовского сельского центра культуры и досуга Елена Калакустова, медицинская сестра Борисовской центральной районной больницы Людмила Свиклистова.

За многолетний плодотворный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей, достижение высоких производственных показателей и отличных спортивных результатов, значительный личный вклад в развитие сферы охраны здоровья и образования Президент вручил государственные награды представительницам различных сфер деятельности.

Так, золотой призер зимних олимпийских игр в Пхенчхане Анна Гуськова получила из рук главы государства орден Отечества III степени с присвоением почетного звания "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь". Профессор кафедры педагогики Белорусского государственного университета физической культуры, чемпионка летних Олимпийских игр 1968-го, 1972-го, 1976-го и 1980-го годов по фехтованию Елена Белова была удостоена ордена Почета.

Среди награжденных медалью "За трудовые заслуги" были старший диспетчер по флоту Днепро-Березинского предприятия водных путей Нина Черных, первый заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области Тамара Стасевич, директор Минского областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Нина Викторовская.

Медалью Франциска Скорины Александр Лукашенко наградил учителя русского языка и литературы Сновской средней школы Несвижского района Инну Винник.

Погоны генерал-майора были торжественно вручены полковникам Руслану Косыгину, Владимиру Кулажину и Максиму Миронову.

Помимо вручения государственных наград и генеральских погон, для приглашенных были приготовлены еще два сюрприза. Непосредственно до мероприятия для них провели экскурсию по Дворцу Независимости. Здесь они также смогли посетить выставку коллекционных костюмных кукол Елены и Николая Байрачных, а также презентацию работ "Ожившие картины" художника Андрея Смоляка. Кроме того, для участников мероприятия организован торжественный прием.

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