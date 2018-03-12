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Экономические контракты на $58 млн подписаны во время визита Шеймана в Зимбабве

13.03.2018 14:24 — Новости Политики | БелТА  
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13 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко 13 марта принял с докладом управляющего делами Президента Беларуси Виктора Шеймана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В ходе встречи речь шла о перспективах расширения экономического сотрудничества Беларуси с государствами африканского континента. Президент проинформирован об итогах визита Виктора Шеймана в Республику Зимбабве, которую он посетил по поручению главы государства.

В частности, состоялись конструктивные и плодотворные переговоры с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагва, а также первым вице-президентом, министром горной добычи и развития добывающей отрасли, председателем Резервного банка, министрами иностранных дел и международной торговли, сельского хозяйства, транспорта и развития инфраструктуры, высшего образования, развития науки и технологий.

В ходе переговоров были достигнуты договоренности и подписаны контракты на сумму около $58 млн, в том числе по поставкам белорусских тракторов на $43 млн и техники для лесного хозяйства на $15 млн. Речь шла также о создании сборочных производств белорусской сельскохозяйственной и горнодобывающей техники.

Кроме того, данное государство заинтересовано в закупке белорусских удобрений, в настоящее время готовится контракт на сумму около $10 млн.

Достигнуты договоренности по развитию сотрудничества и по многим другим направлениям. В частности, в области АПК речь идет о создании совместных предприятий по переработке мяса и молока. Республика Зимбабве готова использовать белорусский опыт по рекультивации земель и ирригации засушливых районов. Стороны намерены создавать совместные предприятия для реализации проектов в жилищном, промышленном и дорожном строительстве, в области транспорта, в возведении логистического комплекса. По словам Виктора Шеймана, прорабатываются возможности двустороннего сотрудничества в области электроэнергетики.

Президент был также проинформирован о перспективах развития контактов с Зимбабве в области горной добычи, в том числе создании предприятия по добыче полезных ископаемых. В частности, белорусские специалисты могут быть задействованы в геологоразведке, добыче нефти и газа в этой богатой ресурсами стране.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко 13 марта принял с докладом управляющего делами Президента Беларуси Виктора Шеймана....

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