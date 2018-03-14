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Лукашенко ждет от Конституционного суда предложений по повышению эффективности всей судебной системы

15.03.2018 10:49 — Новости Политики | БелТА  
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15 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет от Конституционного суда предложений по повышению эффективности всей судебной системы. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с судьями Конституционного суда, передает корреспондент БЕЛТА.

"Жду от вас и Администрации Президента конкретных предложений по повышению эффективности всей судебной системы",- сказал Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что недавно подводились итоги работы правоохранительных органов, после чего было принято решения вернуться к вопросу о деятельности судебной системы.

"Считаю, что Конституционный суд сквозь призму поступающих к нему обращений и наработок способен независимо, открыто и предметно посмотреть на работу судов общей юрисдикции", - подчеркнул глава государства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет от Конституционного суда предложений по повышению эффективности всей...

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