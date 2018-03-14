Лукашенко подтверждает возможность обсуждения в будущем внесения изменений в Конституцию Беларуси

Александр Лукашенко. Фото из архива

15 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Со временем в Беларуси придут к обсуждению вопроса о внесении изменений в Основной закон страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с судьями Конституционного суда, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я уже говорил на встречах с парламентариями и судейским корпусом, что со временем мы придем к обсуждению вопроса о внесении изменений в Основной закон страны", - сказал Александр Лукашенко.

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