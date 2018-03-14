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Лукашенко подтверждает возможность обсуждения в будущем внесения изменений в Конституцию Беларуси
15.03.2018 10:41 — Новости Политики | БелТА
Александр Лукашенко. Фото из архива
15 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Со временем в Беларуси придут к обсуждению вопроса о внесении изменений в Основной закон страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с судьями Конституционного суда, передает корреспондент БЕЛТА.
"Я уже говорил на встречах с парламентариями и судейским корпусом, что со временем мы придем к обсуждению вопроса о внесении изменений в Основной закон страны", - сказал Александр Лукашенко.
/Будет дополнено/.-0-
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15 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Со временем в Беларуси придут к обсуждению вопроса о внесении изменений в Основной закон страны. Об этом Президент...
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