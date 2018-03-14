Лукашенко подтвердил: изменения в Конституции возможны

Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании с судьями Конституционного суда 15 марта.

Он отметил, что на судей возлагается особая роль по обеспечению верховенства Основного Закона республики и конституционного контроля законодательства.

«Без справедливых законов, четких и логичных правил нельзя развивать государство, в котором на первом месте находятся благосостояние, правовая и социальная защищенность наших граждан», - подчеркнул глава государства.

По его словам, Беларусь придет к обсуждению вопроса о внесении изменений в Конституцию.

«Я уже говорил на встречах с парламентариями и судейским корпусом, что со временем мы придем к обсуждению вопроса о внесении изменений в Основной закон, - сказал Лукашенко. - Все очень просто, не надо в этом искать какие-то новости, вплоть до фейковых. Надо понимать, что законотворчество - живой процесс, как и все законы, подзаконные акты, это живой организм, который должен совершенствоваться, чтобы не отстать от той жизни, которая пульсирует вообще в мире».

Лукашенко отметил, что в стране приняты решительные меры по развитию высоких технологий, совершенствованию экономических отношений, оптимизации системы государственного аппарата, наделению широкими полномочиями местных органов власти.

В соответствии с этими изменениями нужно и пересмотреть Конституцию.

Встреча с судьями Конституционного суда 15 марта посвящена Дню Конституции, которой уже 24 года. За прошедшее время трижды в нее вносились изменения на референдумах, инициированных главой государства.

В 1995 году в Основной закон была внесена норма, которая наделила президента правом распускать парламент. В ноябре 1996-го на смены принципу распределения властей (судебной, законодательной и исполнительной во главе с президентом) был введен принцип президента как главы государства и олицетворения единства народа. Наконец, в 2004-м из Конституции убрали норму, которая ограничивала количество сроков нахождения у власти для одного лица.