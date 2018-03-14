Для белорусов стоимость шенгенских виз после подписания соглашения с ЕС может снизиться до 35 евро

Фото из архива

15 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Для белорусов стоимость шенгенских виз после подписания соответствующих соглашений с ЕС может снизиться до 35 евро. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в представительстве Европейского союза в Беларуси, комментируя предложенные Еврокомиссией визовые изменения.

"Предложенные Европейской комиссией изменения визовой политики рассмотрят Европейский парламент и Совет Европейского союза,- подчеркнули в представительстве ЕС. - Чтобы правила были приняты на законодательном уровне, с ними должны согласиться оба эти института, а пока визовый сбор остается прежним, то есть 60 евро. Возможное увеличение визового сбора никак не затронет третьи страны, которые подписали соглашения об упрощении визового режима с ЕС (Россия, Армения, Азербайджан)".

В представительстве напомнили, что в 2011 году Европейская комиссия получила мандат на ведение переговоров о заключении соглашения об упрощении визового режима с Беларусью, который устанавливает общий визовый сбор на уровне 35 евро. Когда Беларусь и Европейский союз подпишут соглашения об упрощении визового режима, а также о реадмиссии, визовый сбор будет установлен на уровне 35 евро.

Причем оба документа - соглашение о реадмиссии и соглашение об упрощении визового режима вступают в силу одновременно. "На четвертом раунде переговоров, состоявшемся в Минске в июне 2017 года, был достигнут значительный прогресс в проработке соглашения о реадмиссии. Что касается соглашения об упрощении визового режима, осталось еще несколько вопросов, которые необходимо согласовать. Ожидается, что следующий раунд переговоров состоится в Минске в ближайшие месяцы", - сказали в представительстве ЕС в Минске.

/Будет дополнено/.-0-