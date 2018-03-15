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Лукашенко: даже в мирное время роль внутренних войск велика

16.03.2018 12:02 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко: даже в мирное время роль внутренних войск велика
Александр Лукашенко. Фото из архива

16 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Даже в мирное время роль внутренних войск велика. Об этом сегодня заявил глава государства Александр Лукашенко, посещая в преддверии 100-летия со дня образования внутренних войск МВД войсковую часть 5448 в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Роль великая, роль успокаивающая. Я это очень ценю, часто об этом говорю и всегда настаиваю на том, чтобы военнослужащие внутренних войск несли службу, особенно в городах, в Минске, где разных людей море. И еще важно: когда вы идете по улице и видите патруль - вы себя уверенно и спокойно чувствуете. Особенно родители с маленькими детьми. Даже в мирное время роль их велика", - заявил Президент.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Даже в мирное время роль внутренних войск велика. Об этом сегодня заявил глава государства Александр Лукашенко, посещая в...

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