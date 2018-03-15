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"Эти люди творят чудеса" - Лукашенко о выступлении белорусских паралимпийцев в Пхенчхане
16.03.2018 12:01 — Новости Политики | БелТА
Александр Лукашенко. Фото из архива
16 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Белорусские паралимпийцы, выступая в Пхенчхане, творят чудеса. Об этом заявил сегодня журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая войсковую часть 5448 внутренних войск МВД, передает корреспондент БЕЛТА.
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16 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Белорусские паралимпийцы, выступая в Пхенчхане, творят чудеса. Об этом заявил сегодня журналистам Президент Беларуси...
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