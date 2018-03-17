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Голосование на выборах президента России проходит в 13 городах Беларуси

18.03.2018 09:01 — Новости Политики | БелТА  
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Голосование на выборах президента России проходит в 13 городах Беларуси

16 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Голосование на выборах президента России 18 марта пройдет в 13 городах Беларуси, сообщили БЕЛТА в Центризбиркоме РФ.

В частности, избирательные участки образованы в Минске и во всех областных центрах. В белорусской столице он расположен в здании посольства России, в Бресте - в генеральном консульстве РФ, в Гродно - в здании гимназии на ул. Парижской Коммуны, в Витебске - в Центре культуры "Витебск", в Гомеле - в Гомельском областном общественно-культурном центре, в Могилеве - в здании лицея Белорусско-российского университета.

Избирательные участки по выборам президента России образованы также в Бобруйске (в здании театра им. В.И.Дунина-Марцинкевича), Борисове (Центральная библиотека им. И.Х.Колдеева), Барановичах (Городской дом культуры), Полоцке (Городской дом культуры), Орше (гимназия №2) и Островце (информационный центр Белорусской АЭС). Кроме того, голосование пройдет в Клецке на территории расквартированной здесь российской воинской части.

По данным ЦИК России, в нескольких белорусских городах было организовано досрочное голосование. Оно проходило в Молодечно, Пинске, Солигорске, Мозыре, Светлогорске, Костюковичах и Островце.

В выборах президента России примут участие восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").-0-

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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16 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Голосование на выборах президента России 18 марта пройдет в 13 городах Беларуси, сообщили БЕЛТА в Центризбиркоме РФ. В...

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  • Голосование на выборах президента России проходит в 13 городах Беларуси 09:01, БелТА
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