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Глава белорусского государства поздравил Путина с уверенной победой на президентских выборах в России

19.03.2018 10:33 — Новости Политики | news.21.by  
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Глава белорусского государства поздравил Путина с уверенной победой на президентских выборах в РоссииSputnik со ссылкой на пресс-службу президента РБ сообщает о том, что Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с победой на президентских выборах в России. 

Напомним, вчера состоялись выборы на пост президента РФ. По последним данным Центризбиркома РФ на 7 часов утра, Путин победил с 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий.

Президент РБ в своем поздравлении отметил, что результат свидетельствует о поддержке россиянами курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны, укрепление ее авторитета на международной арене. Помимо этого белорусский лидер выразил уверенность в том, что исторические узы дружбы и взаимопонимания народов РФ И РБ станут залогом дальнейшего расширения белорусско-российского стратегического партнерства.

В поздравлении также отмечается, что белорусская сторона ожидает президента РФ для проведения заседания Высшего государственного совета Союзного государства и обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших свершений на благо братского народа России.

Уточним, что согласно Конституции РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем равного и прямого всеобщего тайного голосования.

 
 
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Путин победил с 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий

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