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Лукашенко лично поздравил Путина с победой на выборах, президенты условились провести ВГС в Минске

19.03.2018 14:39 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко лично поздравил Путина с победой на выборах, президенты условились провести ВГС в Минске
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото из архива

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава белорусского государства еще раз лично поздравил российского лидера с убедительной победой на президентских выборах, которые состоялись 18 марта. Александр Лукашенко подчеркнул, что результаты голосования свидетельствуют о поддержке абсолютным большинством российских граждан курса на укрепление и развитие страны, усиление ее влияния на процессы в международной политике.

Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину новых значимых свершений в государственной деятельности и выразил уверенность, что традиционные братские узы народов Беларуси и России и впредь будут оставаться надежным фундаментом в отношениях двух стран, способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества и росту благосостояния.

Президенты также обсудили график предстоящих контактов на высшем уровне, перспективы развития сотрудничества в интеграционных форматах. В частности, на повестке дня стоит проведение заседания Высшего государственного совета Союзного государства. Стороны условились, что оно состоится в Минске, сроки мероприятия будут согласованы в рабочем порядке.

Главы государств затронули актуальную тематику белорусско-российских отношений, вопросы, которые требуют первоочередного внимания, в том числе по линии Евразийского экономического союза, в органах которого Россия председательствует в 2018 году. Отмечена важность дальнейших последовательных шагов по совершенствованию многосторонней работы в этом интеграционном объединении, в том числе снятия имеющихся барьеров и ограничений.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом БЕЛТА...
 
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