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Лукашенко проводит встречу с творческой молодежью

20.03.2018 11:06 — Новости Политики | БелТА  
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20 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит сегодня встречу с творческой молодежью. Мероприятие проходит в Белорусском государственном молодежном театре, передает корреспондент БЕЛТА.

В театре развернулась выставка-презентация работ и достижений талантливой молодежи. Экспозиция рассказывает о традициях и инновациях в современной культуре, знакомит с визуальными и зрелищными, хореографическим и музыкальным искусствами.

Во встрече с Александром Лукашенко принимают участие около 270 человек. В их числе студенты республиканских и региональных учреждений высшего и среднего специального образования, представители ведущих творческих коллективов и молодые творческие работники.

Среди участников мероприятия - лауреаты специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, победители областных, республиканских и международных фестивалей и конкурсов, участники творческих проектов, республиканских молодежных акций.

В качестве достижений молодых артистов можно отметить успешные выступления на XII молодежных Дельфийских играх государств - участников СНГ, IV Минском международном Рождественском конкурсе вокалистов, V Международном фестивале-конкурсе народно-песенного искусства "Как на речке было на Фонтанке", VI Республиканском творческом радиоконкурсе "Маладыя таленты Беларусi", XXVI Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск", I Северном международном музыкальном конкурсе.

На встречу с главой государства также приглашены педагоги, добившиеся выдающихся результатов в работе с молодежью. Их ученики неоднократно становились лауреатами международных конкурсов, успешно занимаются творческой и педагогической деятельностью в сфере культуры.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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20 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит сегодня встречу с творческой молодежью. Мероприятие проходит в...
 
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