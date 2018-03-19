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Лукашенко не исключает создания в Беларуси министерства цифровой экономики
20.03.2018 12:40 — Новости Политики | БелТА
Выступает Александр Лукашенко
20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко не исключает создания в Беларуси министерства цифровой экономики. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы творческой молодежи в Белорусском государственном молодежном театре, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Лукашенко рассказал, что предложения о создании министерства цифровой экономики ему поступают. "Скорее всего, я такое решение поддержу", - отметил он.
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20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко не исключает создания в Беларуси министерства цифровой экономики. Об этом он заявил сегодня,...
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