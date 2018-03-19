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Лукашенко рассказал о планах по благоустройству в Год малой родины

20.03.2018 17:27 — Новости Политики | БелТА  
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20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, отвечая на вопросы представителей творческой молодежи в Белорусском государственном молодежном театре, рассказал о планах по благоустройству в Год малой родины, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко сказал, что в Год малой родины в Беларуси серьезно займутся благоустройством, в том числе придорожных полос. На них появятся клумбы, декоративные кустарники. Кроме того, в Минске планируется устанавливать на главных улицах декоративные заборы в качестве разделительных ограждений. Они будут выполнять двойную функцию: обеспечивать безопасность движения пешеходов, которые не будут пересекать дорогу в запрещенных местах, и украшать город.

Общаясь с молодежью, Президент отметил, что приветствует творчество художников-граффитистов, работы которых украшают отдельные здания Минска. "Это творчество", - сказал глава государства и добавил, что украшенные таким образом здания смотрятся гораздо лучше.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, отвечая на вопросы представителей творческой молодежи в Белорусском государственном...
 
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