Память о cтрашной Хатынской трагедии навсегда останется в сердцах белорусов - Лукашенко

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к соотечественникам по случаю 75-летия Хатынской трагедии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Великая Отечественная война оставила белорусскому народу тяжелое наследие - память о страшных трагедиях людей, ставших свидетелями и жертвами чудовищных преступлений фашизма. Сегодня мы отдаем дань памяти жителям Хатыни, сожженной нацистами 75 лет назад", - говорится в обращении.

Глава государства напомнил, что 22 марта 1943 года в жизнь маленькой деревеньки пришла беда. Терпящие поражение на фронтах оккупанты вынесли смертный приговор мирному населению. "Каратели не пощадили стариков, женщин и грудных младенцев. В огне погибли 149 человек", - отметил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси никогда не смирятся с ужасом родителей, на глазах которых умирали дети. "Нам никогда не забыть страх и беспомощность ребенка, ищущего защиты у взрослого и не понимающего, за что отнимают у него жизнь. Нам не простить горя отца, выжившего, но потерявшего своего сына, и слез мальчика, нашедшего спасение под телом убитой матери", - отметил белорусский лидер.

"Вспоминая Хатынь, мы вспоминаем тысячи зверски уничтоженных деревень. Оплакивая жертв этих ужасных событий, оплакиваем каждого третьего жителя Беларуси, погибшего во время Второй мировой войны. Эта боль навсегда останется в наших сердцах как память о жестоких преступлениях против человечности. И нет им оправдания", - заявил глава государства.

Президент констатировал, что слишком дорогой ценой досталась свобода родной земли белорусскому народу. "Историческую память о тех страшных годах мы бережно сохраним и передадим детям как иммунитет против любой военной агрессии и националистической враждебности. Как понимание того, что ничто на свете не стоит отобранной человеческой жизни", - заверил Александр Лукашенко.

Он заметил, что мир вновь забывает эти уроки. Военные угрозы, террористические акты, межконфессиональные распри и межнациональные конфликты заполняют страницы истории XXI века новыми бесчисленными жертвами. "И современное лицо зла, порой спрятанное за маской благих намерений, - такое же уродливое, как и нацизма. Идеи сверхдержавности и превосходства наций находят очередных последователей и ведут к новым бедам", - отмечается в обращении.

"Мы, белорусы, носители генной памяти нечеловеческих страданий народа, выстоявшего в Великой Отечественной войне, говорим всем: "Пусть скорбный звон колоколов Хатыни звучит и предостерегает от повторения страшной трагедии. Пусть их металлический плач донесется до тех уголков Земли, где сегодня забыли о том, что жизнь - это дар свыше, мир - самая большая ценность. Мы должны это помнить всегда!" - заявил Президент.-0-

Дорогие соотечественники!

Великая Отечественная война оставила белорусскому народу тяжелое наследие - память о страшных трагедиях людей, ставших свидетелями и жертвами чудовищных преступлений фашизма. Сегодня мы отдаем дань памяти жителям Хатыни, сожженной нацистами 75 лет назад.

22 марта 1943 года в жизнь маленькой деревеньки пришла беда. Терпящие поражение на фронтах оккупанты вынесли смертный приговор мирному населению. Каратели не пощадили стариков, женщин и грудных младенцев. В огне погибли 149 человек.

Мы никогда не смиримся с ужасом родителей, на глазах которых умирали дети. Нам никогда не забыть страх и беспомощность ребенка, ищущего защиты у взрослого и не понимающего, за что отнимают у него жизнь. Нам не простить горя отца, выжившего, но потерявшего своего сына, и слез мальчика, нашедшего спасение под телом убитой матери.

Вспоминая Хатынь, мы вспоминаем тысячи зверски уничтоженных деревень. Оплакивая жертв этих ужасных событий, оплакиваем каждого третьего жителя Беларуси, погибшего во время Второй мировой войны. Эта боль навсегда останется в наших сердцах как память о жестоких преступлениях против человечности. И нет им оправдания.

Слишком дорогой ценой досталась свобода родной земли нашему народу. Историческую память о тех страшных годах мы бережно сохраним и передадим детям как иммунитет против любой военной агрессии и националистической враждебности. Как понимание того, что ничто на свете не стоит отобранной человеческой жизни.

Мир вновь забывает эти уроки. Военные угрозы, террористические атаки, межконфессиональные распри и межнациональные конфликты заполняют страницы истории XXI века новыми бесчисленными жертвами. И современное лицо зла, порой спрятанное за маской благих намерений, - такое же уродливое, как и у нацизма. Идеи сверхдержавности и превосходства наций находят очередных последователей и ведут к новым бедам.

Мы, белорусы, носители генной памяти нечеловеческих страданий народа, выстоявшего в Великой Отечественной войне, говорим всем: "Пусть скорбный звон колоколов Хатыни звучит и предостерегает от повторения страшной трагедии. Пусть их металлический плач донесется до тех уголков Земли, где сегодня забыли о том, что жизнь - это дар свыше, мир - самая большая ценность.

Мы должны это помнить всегда!"

Александр Лукашенко.-0-