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Визит Лукашенко, бизнес-формум и Дни Минска: что ждать от большого белорусского дня в Грузии

22.03.2018 07:12 — Новости Политики | БелТА  
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Визит Лукашенко, бизнес-формум и Дни Минска: что ждать от большого белорусского дня в Грузии
Фото из архива

Грузия 22 марта принимает сразу три масштабных мероприятия, связанных с Беларусью и развитием двустороннего сотрудничества. В первой половине дня состоится грузинско-белорусский бизнес-форум, затем стартует программа официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко, и одновременно 21-23 марта проходят Дни Минска в Тбилиси. Что ждать от предстоящего большого белорусского дня в Грузии - читайте в обзорном материале БЕЛТА.

Пресс-служба главы белорусского государства накануне сообщила, что на переговорах президентов Александра Лукашенко и Гиоргия Маргвелашвили будут обсуждаться состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества. В том числе речь пойдет о расширении ассортимента и объемов поставляемой продукции, развитии производственной кооперации, создании совместных предприятий, взаимодействии в науке, образовании и медицине, сферах транспорта и логистики, реализации инфраструктурных проектов.

Главы государств также обсудят вопросы сотрудничества в области политики, контакты стран на международных площадках, ситуацию в мире и регионе.

Однако основной темой, как ожидается, станут именно вопросы развития двустороннего сотрудничества. За последние три года страны проделали большой путь в этом направлении, значительно нарастив товарооборот. По итогам 2017 года он составил только по товарам $93,5 млн с объемом экспорта в $74 млн. А с учетом оборота услуг, где львиная доля белорусского экспорта, общая цифра составляет $112 млн. Это рекордный уровень за все время торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Грузией.

В преддверии визита стали известны и некоторые конкретные проекты. Например, в Тбилиси открылось сборочное производство белорусской лифтовой техники, которое с учетом локализации имеет хорошие перспективы роста и развития.

Заявлено о заинтересованности в новых поставках в Грузию белорусской техники, в частности, зерноуборочных комбайнов, тракторов, навесного оборудования.

Увеличиваются объемы поставок на грузинский рынок белорусского продовольствия, в Тбилиси и других городах открываются магазины с соответствующей продукцией, которая пользуется неплохим спросом.

С другой стороны, обнародована информация о том, что грузинский Фонд партнерства создал компанию, которая будет поставлять в Беларусь грузинские натуральные продукты - вина, виноград, сухофрукты и др. В Минске для новой компании уже даже подобрали объект площадью 1200 кв.м.

В сфере АПК обсуждается создание в Грузии центра по племенному обеспечению развития животноводства, а также центра селекции картофеля.

При этом под развитие ряда конкретных направлений в сотрудничестве двух стран Банк развития совместно с грузинскими партнерами готов предоставить гамму финансовых механизмов.

Уже неоднократно отмечалось, что двустороннюю торговлю несколько усложняет вопрос логистики, ведь единственный путь, по которому сегодня возможна доставка в Грузию продукции, - это Военно-Грузинская дорога, перевал через Кавказский хребет. В зимнее время и в начале весны там возможны сходы лавин, и грузовики порой вынуждены простаивать по несколько дней. Поэтому правительства Беларуси и Грузии прорабатывают альтернативные маршруты доставки товаров. Один из них - через Украину, а затем морем до грузинских портов, а в перспективе прямо из Беларуси при помощи судов класса "река-море".

Очевидно, что эти и другие вопросы двусторонней повестки дня займут значительную часть времени на переговорах глав государств. По их итогам планируется подписать ряд международных документов, в частности, в сферах торгово-экономического, гуманитарного сотрудничества, включая такие направления, как здравоохранение, образование, банковский сектор, региональное взаимодействие.

Непосредственно предварять официальную программу визита главы государства будет грузинско-белорусский бизнес-форум. Делегация представителей деловых кругов из Беларуси прибыла в Тбилиси накануне, и уже состоялся ряд продуктивных встреч, в том числе с участием вице-премьера Михаила Русого и председателя Мингорисполкома Андрея Шорца.

Участники бизнес-форума получат возможность установить контакты и обсудить перспективы расширения взаимодействия с грузинскими партнерами в сферах промышленного производства и машиностроения, сельского хозяйства, нефтехимии, энергетики и электротехники, строительства и развития инфраструктуры, транспорта и туризма, фармацевтики и медицины, легкой промышленности, деревообработки, информационных технологий, финансовых услуг, экспортно-импортных операций.

На бизнес-форуме белорусская сторона представит торгово-экономический, промышленный и инвестиционный, а также туристический потенциал. Будет работать выставка товаров известных минских производителей. Грузинские бизнесмены смогут ознакомиться с продукцией СОАО "Коммунарка", ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч", ОАО "Минск Кристалл", КУП "Минскхлебпром", СП "Белита", ЗАО "Витэкс", ОАО "Модум - наша косметика", ОАО "МАЗ", ОАО "Амкодор", ОАО "МТЗ". Новинки производства презентует ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш", возможности сотрудничества и поддержки начинающих предпринимателей - Минский городской технопарк.

В Тбилиси планируется подписать договор о намерениях между "Белкоммунмашем" и транспортным предприятием Тбилиси о поставках электробусов в грузинскую столицу и Батуми. Будет определен алгоритм совместных действий в данном направлении. А накануне во время подписания программы торгово-экономического сотрудничества на 2018-2020 годы между Минском и Тбилиси было заявлено и о возможных перспективах сборки белорусских электробусов в Грузии.

На бизнес-форуме планируется подписание двусторонних коммерческих контрактов и соглашений, участники мероприятия обсудят вопросы выстраивания логистики и применения инструментов финансовой поддержки экспорта, состоится выставка-дегустация белорусской пищевой продукции.

Дни Минска в Тбилиси 22 марта предусматривают и деловую программу, большая часть которой укладывается в формат бизнес-форума. Однако не менее интересны и другие мероприятия. Так, вечером в Тбилисском государственном академическом театре имени Шота Руставели состоится праздничный гала-концерт Президентского оркестра Республики Беларусь. В концертной программе примут участие известные артисты и творческие коллективы.

Здесь же, в театре, будет представлена фотовыставка "Портрет города Минска", которая продемонстрирует снимки как исторического города, так и современного, хронику событий - культурных, общественно-политических, спортивных. И, конечно же, фотографии, которые отражают дружбу между Минском и Тбилиси. Такая экспозиция еще нигде не выставлялась. Подборку фото подготовил Музей истории города Минска. Среди них и собственные материалы, и работы корреспондентов белорусских информагентств "Минск-Новости" и БЕЛТА.

Кроме того, запланировано провести шахматный турнир и товарищеский матч по футболу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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