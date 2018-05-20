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В Исполком СНГ не поступали документы ни о выходе Украины из Содружества, ни об отзыве ее представителей из уставных органов
21.05.2018 11:32 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 21 мая. В Исполнительный комитет СНГ не поступали документы ни о выходе Украины из Содружества, ни об отзыве ее представителей из уставных органов, сообщили БелаПАН в штаб-квартире Содружества.
19 мая президент Украины Петр Порошенко объявил, что подписал указ об окончательном прекращении участия страны в работе уставных органов Содружества Независимых Государств. Этим указом он ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности.
"Сегодня мы сделали все возможное, чтобы пересечь Рубикон, возвращаясь к Европейскому союзу. Сегодня я подписал соответствующий указ об отзыве всех представителей из всех уставных органов СНГ, — заявил Порошенко. — Нам там больше нечего делать. Мы двигаемся вместе в Европу".
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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В Исполком СНГ не поступали документы ни о выходе Украины из Содружества, ни об отзыве ее представителей из уставных органов
Минск, 21 мая. В Исполнительный комитет СНГ не поступали документы ни о выходе Украины из Содружества, ни об отзыве ее представителей из уставных органов, сообщили...
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