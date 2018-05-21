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Общественные деятели Беларуси просят Путина вмешаться в судьбу политзаключенного Сенцова

21.05.2018 14:23 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 21 мая. Более 130 общественных и творческих деятелей Беларуси подписали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в судьбу украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России и объявившего голодовку.

Инициатором обращения стала белорусская правозащитница Татьяна Гацура-Яворская. 21 мая документ передан в посольство России в Минске.

В обращении напоминается, что 11 мая 2014 года ФСБ России задержала известного режиссера Олега Сенцова, гражданина Украины. Ему инкриминировали причастность к терроризму. При этом Сенцову было отказано в признании его украинского гражданства.

Судом Сенцов осужден на 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он не признал приговор, поскольку не подавал заявлений о лишении его украинского гражданства и о принятии гражданства Российской Федерации. В настоящее время Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освобождения всех политзаключенных граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах.

МИД Украины официально считает политическими заключенными 64 человека. Большинство из них — крымские татары, осужденные или находящиеся под арестом по обвинению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которую Россия признала террористической и запретила. Международное сообщество также признало политзаключенными Сенцова и других осужденных в России граждан Украины. В защиту Сенцова выступали  политики и творческие деятели по всему миру.

В рамках минских соглашений неоднократно говорилось о возможность обмена осужденных украинских граждан на российских, арестованных в Украине.

"Мы, общественные деятели и творческие коллеги Олега Сенцова, считаем такой обмен наилучшей демонстрацией стремления обеих сторон к прекращению конфликта, а также осуждаем преследование как украинских, так и российских граждан за их политические убеждения, — говорится в обращении. — Просим вас в соответствии с вашими полномочиями и служебными обязанностями срочно вернуться к переговорам об обмене "всех на всех" в рамках минских соглашений".

Обращение подписали более 130 человек — белорусские литераторы, режиссеры, журналисты, переводчики, театральные критики, историки, правозащитники, а также Центр правовой трансформации, консорциум "ЕвроБеларусь", Белорусская ассоциация журналистов и общественное объединения "Звено".
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 21 мая. Более 130 общественных и творческих деятелей Беларуси подписали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в судьбу...
 
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