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Лукашенко: В Венесуэле вновь победила настоящая демократия и народная справедливость
21.05.2018 20:24 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 21 мая. Александр Лукашенко поздравил Николаса Мадуро c переизбранием на пост президента Венесуэлы.
"Прошедшая электоральная кампания в очередной раз продемонстрировала, что в Венесуэле вновь победила настоящая демократия и народная справедливость, — цитирует поздравление пресс-служба белорусского руководителя. — Итоги выборов свидетельствуют о широкой поддержке обществом идей Боливарианской Революции и строительства социализма XXI века, которые Вы, уважаемый Николас, мужественно обороняете в сложных внешнеполитических условиях и при экономическом противодействии многочисленных агрессивных сил".
Лукашенко подчеркнул, что Беларусь серьезно настроена на дальнейшее развитие конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах. "Уверен, реализация согласованных совместных планов позволит в ближайшей перспективе значительно укрепить межгосударственное стратегическое партнерство", — отметил официальный лидер.
По его словам, в лице Беларуси Венесуэла имеет надежного соратника и союзника на двустороннем и многостороннем уровнях.
БелаПАН.
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Минск, 21 мая. Александр Лукашенко поздравил Николаса Мадуро c переизбранием на пост президента Венесуэлы. "Прошедшая электоральная кампания в очередной раз...
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