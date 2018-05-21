Во время встречи. Фото МИД

22 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в конце мая совершит рабочий визит в Брюссель. Об этом он заявил сегодня на встрече с послами по особым поручениям стран - членов ЕС по делам "Восточного партнерства", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что нынешний год в отношениях между Беларусью и ЕС начался на позитивной ноте, в частности, с визита Еврокомиссара по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса Хана. Затем в апреле последовало заседание координационной группы "Беларусь-ЕС", состоялся также ряд визитов высокого уровня представителей стран Евросоюза. "Ваш визит также является ярким отражением этого позитивного тренда. Я рассчитываю на продолжение работы в этом направлении во время моего рабочего визита в Брюссель в конце мая. Я воспользуюсь этой возможностью для обсуждения нашей двусторонней повестки дня с Еврокомиссаром Ханом и главой Европейской службы внешних действий Федерикой Могерини", - сказал министр.

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